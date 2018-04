Teerã acusa governos europeus de ingerência

O governo iraniano convocou ontem os embaixadores dos países da União Europeia (UE) em Teerã para protestar contra o que classifica como uma conspiração internacional para desestabilizar o governo. Desde o início dos protestos no Irã, diversos países europeus vêm expressando publicamente sua preocupação tanto com a falta de transparência na apuração dos votos quanto com a repressão aos protestos de rua. O chanceler iraniano, Manoucher Mottaki, acusou a Grã-Bretanha de estar preparando há dois anos "um complô contra a eleição presidencial" e disse que "elementos da inteligência britânica chegaram em massa (ao Irã) antes das eleições". A resposta da UE veio por meio de Jan Kohout, chanceler da República Checa, país que exerce a presidência rotativa do bloco. Ele disse ontem que a UE já trabalha na redação de um novo comunicado sobre a situação no Irã. O documento será publicado tão logo seja aprovado por todos os seus 27 Estados-membros e deve reforçar a pressão sobre Teerã. Na sexta-feira, chefes de Estado e de governo europeus já haviam se reunido em Bruxelas, na Bélgica, onde expressaram, em bloco, sua "firme" condenação à violência no Irã e deixaram claro que "os resultados das eleições devem refletir as aspirações e desejos do povo iraniano". A UE também criticou os entraves ao trabalho da imprensa independente. As críticas mais duras foram feitas pelos governos da França e da Alemanha. O chanceler francês, Bernard Kouchner, condenou a "repressão brutal" em Teerã e qualificou a resposta do presidente reeleito Mahmoud Ahmadinejad às críticas dos opositores como "um insulto". O presidente francês, Nicolas Sarkozy, disse que a atitude do Irã é "imperdoável". A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu claramente a "recontagem dos votos" e o "fim da violência contra os manifestantes". Ontem, a Espanha manifestou "plena solidariedade" aos países europeus acusados de maneira "totalmente injustificada" de instigar os distúrbios no Irã. O chanceler italiano, Franco Frattini, pediu ao governo iraniano que busque uma "solução pacífica" e pediu que Teerã evite o "derramamento de mais sangue" até que seja possível verificar "com imparcialidade" o resultado das eleições. OBAMA Em Washington, o presidente americano, Barack Obama, voltou a expressar preocupação com as "ações injustas" contra os manifestantes. Obama enfrenta pressão do Congresso para assumir uma posição mais firme, mas tem apostado numa posição mais pragmática que não feche as portas ao diálogo com Teerã. DENÚNCIAS Manuchehr Mottaki Chanceler iraniano "Elementos ligados à inteligência britânica chegaram em massa antes da eleição presidencial" "A Grã-Bretanha preparava um complô contra a eleição presidencial há mais de dois anos"