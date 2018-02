Teerã ameaça Israel e inicia testes de mísseis O Irã anunciou que testará uma variedade de mísseis nacionais durante os três dias de exercícios militares que inicia hoje no sudeste do país e também advertiu que "varrerá Israel da terra" se o Estado judeu o atacar. O Irã também reduziu a importância do embargo da União Europeia contra o petróleo do país, que entrou em vigor ontem. Segundo o governo, o país está totalmente preparado para combater o impacto das sanções - impostas por causa de seu programa nucelar - com um fundo de reserva de US$ 150 bilhões.