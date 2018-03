Teerã avalia bem diálogo sobre programa atômico O Irã avaliou positivamente o diálogo sobre seu programa nuclear com EUA, China, França, Rússia, Grã-Bretanha e Alemanha, que terminou ontem. Durante o encontro, no Casaquistão, as potências ofereceram aliviar as sanções em troca de que Teerã reduza suas atividades atômicas em áreas sensíveis. Autoridades do Ocidente disseram que Teerã tem de dar passos concretos para reduzir as preocupações sobre a natureza de seu programa nuclear que, desconfia-se, teria fins militares - acusação negada pelo Irã.