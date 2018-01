Teerã busca apoio do D8 para desenvolver tecnologia nuclear O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, buscará o apoio do D8 (oito países muçulmanos emergentes) para desenvolver tecnologia nuclear pacífica, na cúpula que começa nesta sexta-feira na ilha de Bali, na Indonésia. Durante sua visita a Jacarta, Ahmadinejad afirmou que não renunciará a seu programa nuclear, e se mostrou convencido de que conseguirá aliados para sua proposta. "Achamos que todos os países independentes nos apoiarão", disse o presidente durante uma entrevista transmitida nesta sexta pela rede de televisão local SCTV. A Indonésia, o país com a maior comunidade muçulmana do mundo, anunciou que pressionará a aprovação de uma resolução favorável ao desenvolvimento energético nuclear com fins pacíficos durante a cúpula do D8. O arquipélago é o único país do sul da Ásia membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), e teve sua produção de petróleo reduzida em 5% na última década. Os especialistas calculam que as reservas petrolíferas da Indonésia se esgotarão em menos de dez anos, e a aposta mais forte para o futuro parece ser a energia nuclear. "A Indonésia sabe que seu petróleo terá acabado em 2015, e quer apostar também na energia nuclear, por isso, apóia o Irã", disse Agus Salim, diretor do departamento de ciências naturais da Universidade Islâmica Nacional (UIN). "Energias renováveis como o biodiesel ainda não estão maduras, não podem funcionar nos motores atuais a menos que misturadas com gasolina", acrescentou. Minimizando os riscos mortais, outros países emergentes asiáticos, como a China e a Índia, têm se posicionado claramente a favor da tecnologia nuclear para abastecer sua crescente demanda energética e reduzir a dependência externa. "Estamos defendendo também nossa liberdade e independência", disse Ahmadinejad durante a entrevista. No entanto, o presidente iraniano disse que seu país continua aberto a negociações sem ameaças. "Se alguém aponta uma pistola na sua cara e o faz falar, o que faria? Alguns países têm uma ética perversa e são muito arrogantes", acrescentou Ahmadinejad. Os Estados Unidos e seus aliados propuseram ao Conselho de Segurança da ONU uma resolução que inclui sanções ao Irã caso não interrompa imediatamente seu programa nuclear. O governo de Teerã anunciou há um mês que tinha conseguido enriquecer urânio até um grau de pureza de 3,6%, suficiente para uma usina nuclear, e está investindo agora na produção em escala industrial. A ONU ainda não tomou uma decisão, mas Ahmadinejad já disse que o respeito de seu país à resolução dependerá de a medida estar conforme a legislação internacional. "Se as Nações Unidas tomarem uma decisão de acordo com as leis internacionais, uma solução que seja apta, nós cooperaremos", disse o presidente iraniano à SCTV. "Se a decisão não estiver em linha com esta (legislação internacional), o Irã não ouvirá", advertiu. Além da polêmica envolvendo a energia nuclear, que se tornou no assunto central da cúpula, o grupo dos D8 debate entre esta sexta e sábado estratégias de cooperação e desenvolvimento econômico. Bangladesh, Egito, Indonésia, Irã, Malásia, Nigéria, Paquistão e Turquia prevêem assinar a criação de uma zona de comércio preferencial, assim como um acordo multilateral de assistência administrativa em assuntos relativos às fronteiras. O presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, realizará também reuniões bilaterais com os chefes de Estado da Malásia, Nigéria, Paquistão e Turquia durante a reunião. O D8 surgiu em 15 de junho de 1997, em Istambul, como um fórum para promover a cooperação entre os Estados-membros, que representam 14% da população mundial.