Teerã confirma libertação de francês preso no Golfo Pérsico As autoridades judiciais iranianas confirmaram nesta segunda-feira a libertação do francês Stéphane Lherbier, detido em novembro de 2005 junto a um alemão no Golfo Pérsico por "entrada ilegal" em águas iranianas. As fontes, citadas pela agência nacional de notícias "Irna", se limitaram a confirmar que Stéphane foi libertado no domingo pela tarde, e afirmaram que as autoridades fornecerão os detalhes sobre sua libertação "mais tarde". Lembraram que Stéphane foi detido em novembro de 2005 com o alemão Donald Klein, nas proximidades da ilha Abu Moussa, e foram condenados a 18 anos de prisão por "entrada ilegal" em águas territoriais iranianas. O Irã mantém uma disputa com os Emirados Árabes Unidos sobre as estratégicas ilhas de Abu Moussa, Tonb Maior e Tonb Menor, na entrada do Golfo Pérsico, por onde passa uma considerável parte das exportações de petróleo dos países dessa região. A libertação de Stéphane foi anunciada no domingo pelo Ministro de Assuntos Exteriores francês, Philippe Douste-Blazy, que assinalou que foi objeto de uma "medida de graça" por parte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei.