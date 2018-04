Teerã corta subsídios aos combustíveis O Irã começou a aplicar o corte de subsídios aos combustíveis e outros produtos essenciais que pressionavam as finanças públicas e impediram o progresso econômico por anos. O sucesso de Teerã em superar obstáculos políticos e sua disposição em enfrentar risco de convulsão social sugerem que o presidente Mahmoud Ahmadinejad consolidou seu poder, após as rupturas internas que se seguiram à sua reeleição, em 2009. Para analistas, o desdobramento influenciará a posição de Teerã no diálogo nuclear.