Teerã democrática teria mais poder na região No atual embate pela conquista dos corações e das mentes do Irã, a batalha universal das ideias - democracia contra tirania - obedece às imposições da geografia no Oriente Médio. Enquanto Iraque, Síria, Arábia Saudita e outros países árabes são peças de um quebra-cabeças recortadas em um deserto monótono, sem tradição de um conceito de Estado, as raízes de uma grande potência persa que ocupa o altiplano iraniano datam do tempo dos impérios aquemênida, parto e sassânida. Com cerca de 70 milhões de habitantes, o Irã é o ponto de interseção universal do mundo muçulmano. A influência do Irã na região sul do Líbano e em Gaza faz parte de uma tradição histórica do império e do governo xiita. Minando a legitimidade da autoridade clerical, as manifestações em Teerã e em outras cidades poderão abrir as portas de uma nova era na política do Oriente Médio e da Ásia Central. As instituições oficiais do Irã, embora seu atual intento não seja liberal, são estruturalmente mais saudáveis do que a maioria das existentes no mundo árabe. Quando o xá Reza Pahlevi foi derrubado, não houve anarquia: em semanas, o vazio foi preenchido por um aparato burocrático xiita. Essa rede sofisticada refletia não apenas uma religião, mas também a cultura iraniana. O Irã dos aiatolás nunca foi uma tirania unidimensional, como o Iraque de Saddam Hussein. É um sistema complexo, com um Parlamento eleito e um principal executivo. Do mesmo modo, o movimento do Irã pela democracia é ocidentalizado em sua disciplina organizacional e em sua utilização de tecnologia avançada. Em termos de desenvolvimento, o Irã é muito mais próximo da Turquia do que da Síria ou do Iraque. Embora esses dois últimos países convivam com a possibilidade de uma implosão, o Irã tem uma coerência interna que permite seu predomínio entre seus vizinhos. No futuro, um Irã democrático poderá ser tão influente em Bagdá quanto foram os esquadrões da morte de um Irã teocrático. O Irã é tão fundamental para o destino do Oriente Médio que até mesmo uma mudança parcial do comportamento do regime - uma nuance um pouco mais acentuada de sua estratégia em relação ao Iraque, ao Líbano, a Israel ou aos EUA - pode afetar drasticamente a região. Assim como um líder radical iraniano pode estimular os "árabes nas ruas", um reformista pode estimular a burguesia árabe emergente, mas curiosamente opaca. Como ocorreu na ex-União Soviética, a mudança no Irã só poderá ocorrer internamente. Apenas alguém de dentro, o opositor Mir Hossein Mousavi ou Mikhail Gorbachev, teria a necessária convicção para permitir que a luz penetre no sistema, expondo suas falhas. Em primeiro lugar, somente um partidário fiel da República Islâmica, como Mousavi, teria a permissão de realizar uma campanha assim, embora agora ele esteja liderando um movimento democrático que vem minando um regime clerical parecido com o brejnevismo. O que vimos nos últimos dias é uma questão inacabada dos tempos da Guerra Fria. A luta iraniana pela democracia agora é tão fundamental para a nossa política externa quanto foi para a democracia da Europa Oriental nos anos 80. É fundamental refletirmos sobre o objetivo original da mudança de regime no Iraque. Todos os que apoiaram a guerra deviam saber que derrubar Saddam Hussein, um árabe sunita, fortaleceria o poder xiita na região. O que não foi considerado necessariamente mau. O 11 de Setembro foi arquitetado nesses estados rebeldes das ditaduras sunitas esclerosadas do Egito e da Arábia Saudita, cuja arrogância e aversão à reforma se aplacariam mediante a correção do equilíbrio de poder regional em favor do Irã xiita. Previa-se que, se o Iraque mudasse, o Irã sofreria seu próprio levante. Se a ocupação do Iraque tivesse ocorrido de um modo mais competente, esse cenário se desenrolaria mais rápido e de maneira mais transparente. No entanto, está ocorrendo. E não só o Irã está às voltas com um levante democrático, mas Egito e Arábia Saudita também estão mudando rápida e silenciosamente. Nos últimos anos, surgiu uma espécie de aliança antiiraniana entre Israel e essas desgastadas ditaduras árabes sunitas. Ao longo de toda a história iraniana, desde Ciro, o Grande, judeus e persas frequentemente selaram alianças contra a massa de árabes e outros povos vizinhos do Irã. Em visitas ao Irã, pude constatar uma aversão maior à Arábia Saudita, por exemplo, do que a Israel. Um ódio virulento pelos judeus pode ter sido um atributo do regime clerical, que não sobreviveria a ele, pelo menos não com a mesma intensidade. Na realidade, o xá cultivou uma aliança implícita com Israel, e os futuros líderes iranianos devem olhar o mundo da mesma posição geográfica por ele adotada, sem a bagagem de radicalismo do Terceiro Mundo, com a qual os mulás foram doutrinados no início do período de Khomeini. Mas uma futura batalha de bastidores entre os árabes sunitas e os iranianos xiitas por um contrato estratégico com Israel poderá ocorrer apenas se os EUA pressionarem Israel para que ceda a Cisjordânia. Nunca houve um momento melhor para pressionar por um acordo de paz israelense-palestino. O Oriente Médio ingressou em um período de profunda fluidez, que se amplificará ainda mais com as eleições no Iraque e com a instalação de um governo pró-ocidental no Líbano. Em consequência de sua posição geográfica e demográfica central no Oriente Médio e por ser rico em petróleo, o Irã, ironicamente, tem mais chances de dominar a região com um governo democrático dinâmico do que jamais teve com seu clero obscurantista. E isto poderia ser muito bom para os EUA. *Robert D. Kaplan é pesquisador do Centro para uma Nova Segurança Americana