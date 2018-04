Teerã discutirá com EUA programa nuclear Os EUA e o Irã chegaram a um acordo pela primeira vez para discutir ponto a ponto o programa nuclear iraniano, afirmou ao New York Times um alto funcionário do governo de Barack Obama. De acordo com o jornal, integrantes do governo de Teerã insistiram para que a negociação ocorra após a eleição presidencial americana, no dia 6, pois querem saber com quem, exatamente, deverão dialogar. Relatos sobre o acerto circularam entre um restrito grupo de diplomatas americanos envolvidos com o Irã.