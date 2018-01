Teerã diz a enviado britânico que detidos invadiram o país Em meio às renovadas tensões com o Ocidente, o governo do Irã disse que os 15 marinheiros e fuzileiros navais britânicos detidos no Golfo Pérsico nesta sexta-feira, 23, adentraram águas territoriais iranianas ilegalmente, informou uma rede de TV estatal. Ainda segundo o informe, autoridades iranianas convocaram um alto diplomata do Reino Unido no país para protestar contra a "invasão". "Esta não é a primeira vez que o militares britânicos invadem águas territoriais britânicas desde o início da Guerra do Iraque", teria dito um funcionário do Ministério do Exterior britânico, segundo a TV estatal. Ele não foi identificado pelo nome. O funcionário descreveu o incidente como uma "incursão aberta" e uma "entrada ilegal" em águas iranianas. Segundo ele, os militares britânicos foram "detidos por autoridades de fronteira para uma futura investigação sobre a rude agressão em território iraniano". A reportagem informa também que Teerã pediu que Londres explique-se imediatamente e "garanta que isso não ocorrerá novamente". O Ministério das Relações Exteriores iraniano reportou seu "protesto" ao diplomata, que seria um secretário da embaixada, uma vez que não há embaixador britânico em Teerã. Foram pedidas "explicações de Londres o mais rápido possível" ao adido. Segundo funcionários do Reino Unido e dos EUA, os 15 marinheiros e fuzileiros britânicos foram abordados em águas iraquianas do Golfo Pérsico por membros da Guarda Revolucionária Iraniana. O incidente ocorre em meio às crescentes tensões entre países ocidentais e o Irã. Os Estados Unidos e outras potências acusam Teerã de estar produzindo armas de destruição em massas. Além disso, o país persa é suspeito de enviar armas para terroristas e insurgentes no Iraque. Águas conturbadas Segundo o governo iraniano, os militares britânicos estavam nas águas do Rio Arvand no momento da abordagem. O local é o nome iraniano para as disputadas águas na saída do Canal Shatt al-Arab, na divisa entre o Irã e o Iraque. Em 1975, um tratado reconheceu o meio do canal como a fronteira entre os dois países. Cinco anos depois, o ex-ditador Saddam Hussein cancelou o tratado e invadiu o Irã, desencadeando uma guerra de oito anos. O Irã rejeita a jurisdição iraquiana sobre as águas próximas à boca do canal, alegando que elas são iranianas. Em junho de 2004, seis fuzileiros navais britânicos e dois marinheiros foram presos no mesmo local por forças iranianas. Eles foram mostrados vendados na TV do país e soltos três dias depois.