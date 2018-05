Teerã enforca suposto espião israelense O Irã enforcou ontem um iraniano condenado por espionar para o serviço de inteligência de Israel, informou a agência oficial Irna, citando uma nota do Judiciário. Ali Akbar Siadat teria mantido contato com o Mossad e passado informações sobre as atividades militares iranianas. Ele foi preso em 2008, quando tentava deixar o Irã com a mulher. Irã e Israel são inimigos desde a Revolução Islâmica, em 1979.