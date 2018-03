Teerã fecha fronteira com o Iraque O Irã fechou hoje sua fronteira com o Iraque e interrompeu todo o tráfego, informa o porta-voz do governo iraniano, Abdollah Ramezanzadeh, ao final de uma reunião ministerial. ?Nossa fronteira internacional com o Iraque foi completamente fechada?, disse. Em 19 de fevereiro, o Irã já havia decidido, por motivos de segurança, interromper o trânsito de peregrinos que se dirigiam a uma cidade sagrada no sul do Iraque.