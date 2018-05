Teerã fecha principal jornal reformista O governo do Irã ordenou ontem o fechamento do principal jornal reformista do país, o Shargh, após a publicação de uma entrevista com a poetisa Saghi Qahraman, que defendeu maior igualdade de gêneros no país. O Shargh havia sido fechado por três meses em 2006 por ter reproduzido a caricatura do Profeta Maomé que causou revolta em vários países.