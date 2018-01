Teerã impede voluntários de lutar por Saddam As autoridades do Irã estão impedindo seus cidadãos de irem para o Iraque lutar em favor do presidente Sddam Hussein, alegando que isto violaria seu status de país neutro. "Tentei cruzar a fronteira, mas os militares me impediram", disse na segunda-feira Mohammad Kanani, de 23 anos, um vendedor de frutas que vive na província fronteiriça de Ahvaz. "Estou disposto a dar meu sangue para combater os invasores americanos e britânicos". Oficiais do Exército iraniano na fronteira disseram que receberam ordens de impedir que voluntários cruzem para o Iraque. "Não permitiremos que ninguém atravesse (a fronteira) sem autorização", disse um oficial do Exército que pediu para não ser identificado. O secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, advertiu o Irã que considerará forças inimigas as que cruzarem os limites com o Iraque a partir do território iraniano. O ministro de Relações Exteriores do Irã, Kamal Kharrazi disse que seu país pretende manter-se neutro nesta guerra. Veja o especial :