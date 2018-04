Teerã inaugura programa espacial O governo do Irã lançou ontem um foguete para preparar "em breve" o envio de seu primeiro satélite de fabricação nacional em órbita terrestre, anunciou ontem a emissora de TV estatal iranina. O presidente do Irã, Mahmud Ahmadinejad, participou ontem da inauguração do programa espacial iraniano, que consiste em um satélite, um foguete espacial e uma plataforma de lançamento. Os EUA criticaram a iniciativa iraniana.