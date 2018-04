Teerã lança campanha para culpar o Ocidente por problemas

As acusações enraivecidas de que Grã-Bretanha, Estados Unidos e Europa estão interferindo na convulsão pós-eleitoral que ocorre no Irã, foram rejeitadas energicamente pelo chanceler britânico, David Miliband, e outros políticos ocidentais. Mas essa torrente diária de acusações está tornando ainda mais tensas as já tumultuadas relações com Teerã e podem ter um impacto nocivo e permanente numa série de questões políticas, sobretudo em relação aos esforços para conter as ambições nucleares do Irã. Uma campanha aparentemente orquestrada para culpar o Ocidente pelos problemas do Irã está hoje a pleno vapor e não se sabe até que ponto o regime pretende ir. Embaixadores europeus são advertidos pela chancelaria iraniana. Os programas da BBC estão sofrendo interferências e seu correspondente em Teerã foi expulso. Numa tentativa de desviar a atenção dele, o presidente Mahmoud Ahmadinejad advertiu o premiê britânico, Gordon Brown, e o presidente americano, Barack Obama, a "corrigir suas opiniões intrometidas". Seguindo o aiatolá Ali Khamenei, que descreveu a Grã-Bretanha como "o mais diabólico" dos inimigos do Irã, a mídia elevou seus ataques. "Brown é um dos políticos mais ineficientes da Grã-Bretanha que presenciou casos de corrupção em seu gabinete...e caminha para o colapso e a destruição", disse o jornal Siyasat-e-Ruz. "Ele está tentando interferir nos problemas de outros países para ocultar suas falhas." A TV iraniana Al-Alam tem transmitido continuamente "confissões" de dois supostos membros do Mujahedin do Povo do Irã, um grupo terrorista que se opõe ao regime. Segundo a TV, os dois admitiram ter recebido instruções da "sala de operações do grupo na Grã-Bretanha" para incitar os manifestantes e realizar "ataques de sabotagem no Irã". Intensificando a caça às bruxas, as forças de segurança do Irã agora vêm afirmando que "terroristas" e "vândalos" desconhecidos foram os responsáveis pelos disparos e a morte de manifestantes em Teerã, no sábado. Com figuras relativamente independentes, como o presidente do Parlamento Ali Larijani, dando crédito aos rumores de complôs estrangeiros, e com a comissão de política externa exigindo que se reexamine as relações diplomáticas com a Grã-Bretanha, é possível que logo o embaixador britânico tenha de partir. Estão circulando notícias, de fonte desconhecida, de que bancos britânicos congelaram US$1,6 bilhão de fundos de Mojtaba Khamenei, filho do líder supremo. A notícia é citada como mais uma razão para o descontentamento na cúpula do poder. A obsessão do Irã especificamente com uma possível interferência britânica é uma história antiga, da era napoleônica, e até certo ponto é justificada. Na época, Londres prometeu assistência militar em troca de o Irã ajudar a manter a Rússia imperial fora da Índia britânica. Mas, segundo Ali Ansari em seu livro, Confronting Iran, as constantes traições, fraudes, e a exploração escandalosa dos recursos do Irã, convenceram os iranianos de que "os britânicos, no melhor dos casos, faziam jogo duplo". Mesmo hoje, figuras de peso no Irã acham que Londres, e não o "Grande Satã" em Washington, é seu antagonista mais perigoso. *Simon Tisdall é comentarista político