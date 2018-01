Teerã negocia questão nuclear, mas sem pressões O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, declarou nesta quinta-feira em Jacarta que seu país está disposto a negociar com qualquer nação sobre o programa nuclear de Teerã, mas sem ameaças nem coações. Em entrevista à emissora Metro TV Ahmadinejad argumentou que alguns países usam uma medida desigual, pois exigem que o Irã renuncie a seus planos nucleares, enquanto contam com armamento nuclear. Além disso, ele afirmou que sua nação não teme as sanções que as Nações Unidas podem impor. Ahmadinejad iniciou uma visita oficial à Indonésia, na qual busca o apoio desta nação para o programa nuclear iraniano, que, segundo Jacarta, tem objetivos pacíficos. Esta foi a posição apresentada pelo presidente indonésio, Susilo Bambang Yudhoyono, após uma reunião com Ahmadinejad. A Indonésia é o país com a maior comunidade muçulmana do mundo. O governo local, anteriormente, declarou que apóia o desenvolvimento da energia nuclear pacífica nos países signatários do Tratado de Não-Proliferação.