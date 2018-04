Teerã neutraliza vírus que infectou centrífugas Engenheiros iranianos conseguiram neutralizar e expurgar de seus equipamentos nucleares um vírus de computador conhecido como Stuxnet. O código de computador, cuja origem e autoria ainda são desconhecidas, surgiu no início de 2009 em equipamentos que controlavam centrífugas que o Irã utiliza para enriquecer urânio. Muitos especialistas acreditam que Israel, possivelmente com a ajuda dos EUA, é responsável pela criação e disseminação do vírus, que representou um obstáculo ao programa nuclear iraniano. De acordo com funcionários dos governos dos EUA e de alguns países europeus, o governo iraniano teria recebido ajuda de especialistas em segurança digital do Ocidente. / REUTERS