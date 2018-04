Teerã prende opositores, mas não impede o 5º dia de protestos no país

Sem conseguir impedir os protestos, que seguiram pelo quinto dia seguido, o governo intensificou a estratégia de intimidação de partidários do moderado Mir Hossein Mousavi, candidato derrotado pelo presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, nas eleições de sexta-feira. Veja como acompanhar a crise iraniana pela internet Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, 11 jornalistas foram detidos e 10 estão desaparecidos (mais informações nesta página). Parentes e amigos confirmaram às agências de notícias que os analistas políticos Hamid-Reza Khalipour e Said Laylaz, ambos reformistas, também foram detidos. Laylaz, que escreveu os discursos de campanha de Mousavi, deu entrevista ao Estado, publicada na segunda-feira. Há ainda, segundo relatos, vários professores, economistas e dissidentes presos. Na terça-feira, já haviam sido detidos Mohamed Ali Abtahi, ex-vice-presidente reformista do Irã, e Said Hajarian, que foi assessor do ex-presidente moderado Mohamed Khatami. No total, estima-se que haja cerca de 500 oposicionistas atrás das grades. Ontem, a Guarda Revolucionária pronunciou-se pela primeira vez, exigindo que blogs e sites iranianos retirassem do ar todo o material considerado "subversivo" e "capaz de criar tensões". Além disso, Mohammadreza Habibi, promotor de Justiça em Isfahan, ameaçou pedir pena de morte para os líderes dos protestos. "Alertamos a algumas pessoas que tentam arruinar a segurança interna, ao incitar indivíduos a destruir e incendiar, que o código penal islâmico para tais indivíduos que promovem guerra contra Alá é a execução", afirmou Habibi. Apesar das reações cautelosas do presidente dos EUA, Barack Obama, e do Departamento de Estado americano, Teerã acusou ontem a Casa Branca de "interferência intolerável" nos assuntos internos do Irã. A chancelaria iraniana, por sua vez, disse que a mídia internacional não passa de uma "porta-voz dos agitadores". Mesmo com toda a repressão, vídeos e sites amadores continuaram circulando ontem pela internet. Ontem, as ruas da capital voltaram a ser palco de uma gigantesca manifestação de opositores, que desafiaram proibição do governo e marcharam em silêncio no centro de Teerã. Cerca de 500 mil opositores carregavam cartazes, alguns em alusão à polícia, que diziam "Não carregue cassetetes em nome do Islã e dos mártires" e "Ficamos em silêncio, assim o tiro será melhor escutado". Embora não tenha participado do protesto de ontem, Mousavi continuou a desafiar o governo, convocando para hoje outra grande manifestação na cidade e pedindo que as pessoas façam um dia de luto. A Associação dos Religiosos Combatentes, do ex-presidente Mohammad Khatami, pediu ontem autorização para realizar no sábado uma grande marcha na qual Mousavi fará um discurso. A onda de violência no Irã começou assim que o resultado das eleições foi anunciado, no sábado, dando a Ahmadinejad uma vitória folgada sobre Mousavi (63% a 34%). Os opositores esperavam um resultado apertado e acusam o governo de fraudar a apuração. As primeiras evidências concretas de fraude apareceram ontem. O site de notícias Auyandeh, de centro, que permaneceu neutro nas eleições, afirmou que em pelo menos 30 cidades do Irã o comparecimento ficou acima dos 100%. Em Taft, na Província de Yazd, por exemplo, o comparecimento teria chegado a 141%, segundo o site. CRONOLOGIA DA CRISE Sexta-feira - Cerca de 32 milhões de iranianos votam nas eleições presidenciais Sábado - Primeiros resultados mostram ampla vitória de Ahmadinejad sobre Mousavi e desatam protestos por todo o país Domingo - Mousavi contesta o resultado e acusa o governo de fraude. Protestos aumentam e são reprimidos com violência Segunda-feira - Governo nega fraude. Universidade de Teerã é invadida e repressão aumenta Terça-feira - Desafiando o governo, protestos se espalham. Sete pessoas morrem e dezenas de dissidentes são presos