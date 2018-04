Teerã se dispõe a receber urânio de outros países O Irã está pronto para mostrar flexibilidade nas conversações nucleares com o objetivo de reduzir as preocupações do Ocidente com seu controverso programa nuclear, afirmou ontem o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Ramin Mehmanparast. O país estaria disposto a cessar seu programa de enriquecimento de urânio a 20%, caso receba o material - usado para pesquisas - de outras nações.