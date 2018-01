Teeremotos atingem Grécia e Japão Um terremoto de magnitude moderada atingiu neste domingo a região sudoeste da Grécia, mas não há informações referentes a danos ou vítimas, informaram autoridades locais. O tremor submarino teve magnitude preliminar de 4,8 graus na escala Richter e foi registrado exatamente às 10h locais. O epicentro foi detectado no Golfo de Quiparíssia, cerca de 225 quilômetros a sudoeste de Atenas, informou o Instituto de Geodinâmica da capital grega. No Japão, um terremoto de magnitude preliminar de 6 6 graus na escala Richter atingiu a costa leste do país neste domingo. Apesar do forte tremor, não há informações sobre danos nem vítimas. O abalo sísmico foi registrado às 6h04 locais. O epicentro foi detectado 20 quilômetros abaixo da superfície do oceano e a oeste de Tóquio, informou o instituto estatal de meteorologia do Japão.