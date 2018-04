Teimosia marca gestões dos Kirchners

A economia argentina foi vítima, nos últimos anos, de uma forte característica do casal Kirchner: a teimosia. Analistas ouvidos pelo Estado concordam que Cristina Kirchner pecou ao redobrar a aposta na política econômica que seu marido forjara a partir de 2003. Melhor opção para o país, mesmo antes de 2007, teria sido a adoção de novos rumos. Inerente a esse contexto há outro sinal de teimosia crônica: em sua gestão, Néstor Kirchner assumiu a condução informal da pasta da Economia após demitir o experiente ministro Roberto Lavagna. No governo de sua mulher, ele age como titular de fato do Ministério. O economista Fábio Giambiagi, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), diz que, nos primeiros anos de governo, Kirchner optou por medidas inevitáveis, apesar de moralmente reprováveis. Decretou a moratória da dívida externa e congelou as tarifas dos serviços públicos. "Essas iniciativas são compreensíveis para aquelas circunstâncias. Mas, embriagado pelo sucesso, o governo Kirchner redobrou a aposta." Fausto Sportono, economista-chefe da consultoria Orlando Ferreres e Associados, concorda que a moratória e a quebra dos contratos com empresas de serviços públicos deveriam ter sido temporárias. Da mesma forma, o governo de Néstor deveria ter combatido a expansão dos gastos públicos e o aumento da carga tributária - de 25,6% do PIB, em 2003, aos 34% de hoje. Até 2007, amparada pela expansão da economia mundial e dos preços das commodities, essa política permitiu um crescimento médio do PIB argentino de 9% ao ano. A popularidade do casal acompanhou esse movimento e permitiu a eleição de Cristina. No entanto, essa política camuflou uma corrosão interna que, somada à crise econômica deflagrada em setembro de 2008, afundou a Argentina em uma nova recessão. A previsão da consultoria é de queda de 5% no PIB deste ano. Preservada, a fórmula de Kirchner provocou distorção dos preços relativos, aumento da inflação, descontrole do gasto público e escassez de fontes de financiamento do investimento. Os subsídios públicos aos setores de energia e transportes, segundo Sportono, aumentaram de 6 bilhões de pesos, em 2006, para 34 bilhões de pesos, em 2009. Trata-se de 18,2% do gasto total do setor público para este ano. "Todo esse esquema tornou-se insustentável", afirma o economista. Para Sportono, o governo pecou ainda ao queimar suas fontes de financiamento. Entrou na crise econômica global sem acordo com o FMI, com o Banco Mundial e com a aversão dos credores estrangeiros. Ao intervir no Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec), derrubou a credibilidade dos títulos públicos indexados pela inflação (o índice oficial passou a ser um terço do indicador real) e enfureceu os credores. Fruto da intransigência do casal Kirchner, o conflito com os agropecuaristas a respeito do imposto sobre as exportações desestimulou o setor mais competitivo do país. Para Ricardo Delgado, economista da consultoria Analityca, o governo dos Kirchners bateu um insólito recorde ao perder metade de seu capital político em menos de quatro meses da gestão de Cristina, quando desatou o conflito com o setor agrícola, em abril de 2007. Somado à seca, o setor sofreu um recuo de 18% entre janeiro e maio deste ano em relação à produção do ano passado. Esse episódio reflete outra omissão das gestões dos Kirchners: a formulação de políticas públicas de longo prazo para o desenvolvimento dos setores estratégicos do país. "Em geral, as políticas de longo prazo são feitas pelos empresários. Na área da indústria, o governo acaba cedendo mais para o protecionismo que para o estímulo da competitividade", explicou Sportono.