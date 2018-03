Teleférico descontrolado arremessa esquiadores em pista na Georgia

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas, entre elas uma grávida, na sexta-feira, 16, após serem lançadas de um teleférico da estação de ski do resort Gudari, na Geórgia.

De acordo com a imprensa local, o equipamento apresentou problemas mecânicos e ficou descontrolado em velocidade muito acima do comum. Os esquiadores foram arremessados. Todos estão hospitalizados. Alguns precisaram pular do teleférico na tentativa de saírem ilesos.

O Ministro da Saúde da Georgia, David Sergeenko, informou que diversas pessoas de nacionalidades diferentes foram vítimas do acidente.

Vídeos do acidente divulgados nas redes sociais mostraram os turistas sendo projetados no ar. / ANSA