Telefones para informações sobre brasileiros na Ásia Os brasileiros que têm conhecidos nos países afetados pelos tsunamis na Ásia e que ainda não conseguiram contato devem avisar o Itamaraty. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, as informações ajudarão no trabalho das embaixadas do Brasil nas localidades atingidas. Até a noite deste domingo, o governo não tinha a confirmação da morte ou desaparecimento de nenhum brasileiro. O Itamaraty recebeu várias ligações durante o dia de pessoas que procuravam informações sobre a situação no local. Quem precisar entrar em contato com o Itamaraty, os telefones de plantão são: (61) 9976.8205 e (61) 411.6978.