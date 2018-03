Telefónica quer reduzir investimentos em 7% O grupo espanhol Telefónica pretende reduzir o volume de seus investimentos em 7% neste ano e entre 12% de 15% em 2002. Segundo a edição online do jornal espanhol Expansion, o anúncio foi feito hoje pelo diretor da empresa, Fernando Abril-Matorelli durante uma conferência realizada com analistas do Goldman Sachs em Nova York. Ele frisou no entanto, que a empresa permanecerá atenta para oportunidades de novas aquisições no mercado. Os investimentos da Telefónica serão reduzidos em 7% neste ano em relação ao total do ano passado, que foi de 9,1 bilhões de euros. Boa parte desses investimentos foram usados para a expansão interncional da empresa, principalmente no Brasil e em outros países da América Latina. No próximo ano, o volume de investimentos da empresa deve ficar entre os 7,1 e 7,4 bilhões de euros.