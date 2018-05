Televisão chinesa abre sucursal em SP

Com a atuação de correspondentes vivendo no Brasil, a emissora pretende produzir reportagens que mostrem a América Latina aos chineses.

Na internet, a emissora publica notícias em seis línguas além do chinês: inglês, francês, espanhol, russo e árabe. Informações da Ásia têm o principal destaque, mas o resto do mundo também têm seu espaço entre as publicações sobre a região.

De olho no mercado digital, a CCTV anunciou no início do mês a intenção de transmitir seus programas por IPTV, mecanismo que emite o sinal da emissora pela internet. A empresa pretende lançar dois pacotes de canais na China transmitidos por esta tecnologia, um com a programação voltada a assuntos nacionais e outro com transmissão do noticiário regional das províncias chinesas.

Com a inovação, a CCTV será capaz de transmitir 15 canais em alta definição (HD) e outros 100 nos padrões convencionais. A nova plataforma já é usada em retransmissoras de rádio e televisão de Sichuan, Hubei, Pequim, Shenzhen e Shandong, segundo a Agência Nova China.