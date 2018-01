Telhado desaba e mata sete em Moscou O desabamento do telhado de uma empresa na cidade de Kostromá, a cerca de 300 quilômetros de Moscou, causou a morte de sete pessoas e ferimentos em outras três. De acordo com informações do Ministério para Situações de Emergência de Moscou, a causa do desabamento pode ter sido o peso da neve acumulada no telhado. No momento do acidente, que aconteceu à noite, cerca de 10 homens trabalhavam na oficina da empresa, especializada na fabricação de portas e guarnições de janelas.