Temendo ataque, Índia camufla o Taj Mahal Temendo um ataque aéreo paquistanês, as autoridades indianas começaram hoje a camuflar o Taj Mahal - predominantemente branco - com mais de 400 metros de tecido cáqui, verde e preto. O mausoléu do século 17, fica ao norte da cidade indiana de Agra, no Estado de Uttar Pradesh, e poderia tornar-se alvo de um ataque paquistanês no caso de um conflito de grande escala entre os dois países. "O Taj Mahal brilha a 40 quilômetros de distância e é particularmente visível sob a luz da lua", declarou o encarregado da Secretaria de Turismo de Uttar Pradesh, M. S. Juyal. "Isso poderia fazer dele um alvo." Os militares indianos também estão construindo guaritas em cinco pontos diferentes, que abrigarão soldados armados, ao redor do monumento. As visitas noturnas ao Taj Mahal estão suspensas desde 1984 por causa da ameaça de ataques terroristas. A última vez que as cúpulas e minaretes do Taj Mahal foram camufladas foi em 1971, quando Índia e Paquistão foram à guerra na disputa pela região da Caxemira.