Temendo ataques, Paquistão celebra 60 anos de independência O Paquistão celebrou na terça-feira com fogos e hasteamento de bandeiras os 60 anos de sua independência em relação à Grã-Bretanha, mas os problemas políticos e o medo de atentados inibiram as festividades em várias cidades. O presidente Pervez Musharraf enfrenta um dos piores momentos de seu governo, iniciado com um golpe em 1999. Há uma crescente resistência de políticos a um segundo mandato para o presidente, além do crescimento da violência islâmica que preocupa seu principal aliado internacional, os Estados Unidos. Em julho, as forças do governo invadiram uma mesquita da capital onde havia militantes entrincheirados, levando à morte de 102 pessoas. Houve retaliações com ataques em todo o país. A terça-feira começou com uma salva comemorativa de 31 tiros em Islamabad e de 21 tiros nas capitais de quatro províncias paquistanesas. Milhares de pessoas viram a queima de fogos à meia-noite em Rawalpindi. Em Lahore, soldados hastearam a bandeira paquistanesa na fronteira com a Índia, enquanto cerca de 200 pessoas davam vivas ao Paquistão. Mas um boato de bomba perto do mausoléu do fundador do Paquistão, Mohammad Ali Jinnah, causou tensão entre centenas de pessoas que queriam participar das celebrações na cidade portuária de Karachi. "Venho aqui todo ano com minha família, mas havia medo desta vez devido a ameaças de bombas no país inteiro", disse Mohammad Yaqoob. Explosivos detonados em Karachi danificaram uma importante torre de transmissão elétrica, e a polícia conseguiu retirar explosivos de duas outras torres. Em Islamabad, a preocupação com a segurança fez com que desta vez a comemoração da independência fosse mais discreta, sem as luzes e bandeiras de anos anteriores. Também na Província da Fronteira Noroeste, onde há áreas tribais que servem de refúgio para militantes do Taliban e da Al Qaeda, o medo da violência fez com que pouca gente saísse de casa. Em Quetta, capital do Baluchistão, as celebrações também foram discretas. Os jornais ficaram cheios de artigos analisando os 60 anos do país. Muitos citaram uma "orgia de pessimismo", como disse um comentarista, devido aos vários anos de regimes militares e dificuldades com a democracia. "De verdade, fizemos erro atrás de erro, cometemos terríveis crimes contra nosso próprio povo", disse o editorial do jornal Dawn. "Tudo dito e feito, houve progressos, embora evidentemente o ritmo poderia ter sido mais rápido."