Temendo atentado, Grã-Bretanha fecha embaixada em Lima O governo da Grã-Bretanha anunciou que manterá fechada, pelos próximos dois dias, sua embaixada em Lima, devido a preocupações com a segurança. O Ministério de Relações Exteriores afirmou que a missão diplomática não funcionará na terça e na quarta-feira, como resultado de uma "ameaça". Na quinta-feira, a embaixada continuará fechada devido ao feriado de ano-novo e, depois das festas, será avaliada a situação de segurança local. "Todos devem estar atentos para os riscos de ataques indiscriminados contra alvos civis em lugares públicos de todo o mundo, por parte do terrorismo internacional", afirmou o ministério, em sua página na internet. "Devido a uma ameaça contra a embaixada britânica em Lima, a embaixada ficará fechada em 30 e 31 de dezembro". O ministério não deu detalhes sobre a natureza da ameaça, mas disse que as preocupações se baseavam em informações próprias, e não dos meios de comunicação.