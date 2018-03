Temendo enchentes, China tira 70 mil pessoas de áreas d tremor A China retirou mais de 70 mil pessoas da região do epicentro do terremoto que ocorreu no mês passado, para evitar mais mortes por deslizamentos de terra durante a temporada anual de enchentes. A chuva e as enchentes, concentradas no sul do país, área amplamente industrializada, mataram pelo menos 176 pessoas e deixaram mais 52 desaparecidas neste ano, enquanto as autoridades têm dificuldades para abrigar milhões de pessoas desabrigadas pelo tremor de magnitude 7,9 que atingiu a província de Sichuan no dia 12 de maio. As autoridades da região de Aba retiraram 72 mil pessoas que viviam em "terreno altamente perigoso" no condado de Wenchuan, o epicentro do terremoto, e as levaram a locais mais seguros, longe das chuvas, na noite de quarta-feira, informou a agência de notícias Xinhua na quinta-feira. "A realocação em massa, que durou três dias, foi concluída às 8h, apenas duas horas antes de as fortes chuvas chegarem ao condado", disseram autoridades do setor de prevenção de desastres, segundo a Xinhua. A agência não explicou, porém, o motivo por que a área já devastada ainda tem tantas pessoas vivendo em barracas ou casas, nem disse para onde elas seriam levadas. As autoridades já começaram a retirar quase 40 mil moradores de outras partes da região no domingo, disse a reportagem, sem dar mais detalhes. A China sofre com enchentes, secas e outros desatres em seu enorme território todos os anos. A sede do departamento estatal de Controle de Enchentes e Ajuda informou que, até agora, o número de mortos é bem menor do que o do mesmo período dos últimos anos. O número de mortos na temporada de chuvas chinesa, que forçou a retirada de cerca de 1,66 milhão de pessoas e danificou ou destruiu plantações, subiu para pelo menos 176 pessoas na quinta-feira, a apenas 50 dias dos Jogos Olímpicos de Pequim.