''Temos de estar para o Brasil como o Canadá para os EUA''

O empresário argentino Francisco De Narváez entrou há três anos na política e já se converteu num rival do ex-presidente argentino, Néstor Kirchner. El Colorado (O Vermelho), como é conhecido por seus cabelos ruivos, assumiu o segundo lugar nas pesquisas, mesmo reconhecendo: "grande parte dos votos que recebo não são por amor a mim, mas por ódio a Kirchner". A oposição pode conseguir maioria no Parlamento, mas está fragmentada. Depois da eleição, a oposição vai se unir? O kirchnerismo acabou. A oposição tem a responsabilidade de ser mais racional. Por isso, estou preparando uma agenda parlamentar para toda a oposição. Os Kirchners dialogarão com a oposição após as eleições? Se o conceito é mesmo aquele que eles próprios afirmam, de que só se pode governar com maioria, teremos claramente confrontos. Esse argumento de que não poderiam governar sem maioria é autoritário. Kirchner fez muitas coisas para ser odiado por grande parte do país, em todas as classes sociais, seja na Vila Mosquito (bairro pobre da província), ou em Pergamino (rico polo agrícola). Como define Kirchner? É o símbolo de tudo que é preciso superar e é capaz de qualquer coisa para se manter no poder, num país que é hiperpresidencialista. Mas passou dos limites, pois ele age como presidente, caminha como presidente e anuncia medidas que teriam de ser anunciadas pela presidente, que é sua mulher. Eu represento o peronismo do futuro, necessário para o país. Como encara a relação da Argentina com o Brasil? Kirchner teve vários confrontos com o Brasil e aproximou-se de Hugo Chávez... A Argentina deve ser o Canadá dos EUA para o Brasil. Um sócio estratégico, mas minoritário. Temos de parar de brigar. Mas podemos ganhar do Brasil no futebol (risos). Nosso futuro é estarmos unidos. Precisamos sair desse eixo Caracas-La Paz-Quito.