Temperatura cai em Paris A temperatura caiu hoje para cerca de 25ºC em Paris, aliviando o calor sufocante das últimas semanas quando os termômetros chegaram perto dos 40ºC. No entanto, autoridades sanitárias disseram que manterão o estado de alerta em toda a França, depois que mais de 3.000 pessoas morreram devido à onda de calor. Mesmo com um clima mais ameno, as autoridades advertiram que as mortes, causadas principalmente pelo choque térmico em anciões e pessoas doentes, continuarão ainda por várias semanas. Para a próxima semana, o serviço meteorológico prevê um novo aumento da temperatura. "A crise não passou", disse Jean-François Mattei, ministro da Saúde.