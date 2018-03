Tempestade adia convenção republicana nos EUA

Segundo Priebus, a decisão de adiar foi tomada pelos dirigentes do partido depois de consultas com o governador da Flórida, Rick Scott, e com funcionários dos serviços de emergência locais.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC), às 18h deste sábado (19h em Brasília), a tempestade tropical Isaac estava 195 km a leste de Camaguey (Cuba), movendo-se para noroeste a 33 km/h, com ventos sustentados de até 95 km/h. Um alerta de furacão está em vigor as ilhas Keys e para a costa Oeste da Flórida de Bonita Beach até Ocean Reef; um estado de atenção foi declarado para a costa Leste da Flórida, de Golden Beach até Ocean Reef, e também na ilha Andros, nas Bahamas.

O comunicado do NHC diz que Isaac deve continuar a se mover na mesma direção e na mesma velocidade pelas próximas 48 horas. "Um fortalecimento está previsto para as próximas 48 horas e espera-se que Isaac chegue à força de um furacão, ou perto disso, ao alcançar as Florida Keys". As informações são da Dow Jones.