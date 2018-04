Tempestade afunda 5 navios no Mar Negro Fortes tempestades na região do Mar Negro causaram o naufrágio de cinco navios, sendo quatro cargueiros e um navio-tanque carregado de óleo. Calcula-se que pelo menos 2 mil toneladas de combustível e a mesma quantidade de enxofre tenham vazado no que pode ter sido o maior desastre ecológico da história da região.