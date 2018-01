Tempestade Ana se aproxima do litoral dos EUA

A tempestade tropical Ana se fortaleceu neste sábado e se dirigia à costa sudeste dos Estados Unidos, ameaçando gerar uma ressaca e pesadas chuvas no litoral dos estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul, semanas antes do início oficial da temporada de furacões na região do Atlântico.

No final da manhã deste sábado, 9, a tempestade Ana estava localizada cerca de 169 quilômetros ao sul de Wilmington, na Carolina do Norte, com ventos de 95 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões em Miami. Anteriormente, se movia com menor velocidade, a 5km/h, em direção ao noroeste, com uma previsão de chegar perto da costa da Carolina do Norte ou da Carolina do Sul na manhã de domingo. O Centro de Furacões lançou um alerta de tempestade, o que significa que chuva mais intensa pode ser registrada dentro de 24 horas em áreas litorâneas dos dois estados.

O especialista em furacões Stacy Stewart disse que ondas perigosas e correntezas pareciam ser as maiores ameaças representadas pela primeira tempestade tropical da temporada, embora também houvesse preocupação com a possibilidade de inundações em algumas áreas costeiras. Ele alertou banhistas e surfistas a não entrarem no mar.

Ana é a tempestade tropical ou subtropical que mais cedo se formou no Atlântico Norte desde de que uma outra tempestade também apelidada de Ana surgiu, em 2003, segundo o Centro de Furacões. Oficialmente, a temporada de furacões na região ocorre entre 1º de junho e 30 de novembro, um período que os especialistas consideram como mais provável para atividade tropical na bacia do oceano. Mas Stewart disse que essas tempestades adiantadas não são tão incomuns a cada poucos anos.

Fonte: Associated Press