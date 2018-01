Tempestade ativa defesas de avião do chanceler alemão Um relâmpago ativou o sistema antimísseis no avião militar em que viajava o chanceler Gerhard Schroeder ao deixar o Afeganistão, informou hoje o miistério da Defesa alemão. Schroeder, que acabara de visitar as tropas alemãs em Cabul, dirigia-se ao Usbequistão na quinta-feira à noite quando os sistemas de defesa do avião começaram a lançar papel alumínio e outros outros dispositivos destinados a confundir o radar inimigo e desviar mísseis. O porta-voz ministerial Hannes Wendroth disse que o alarme foi ativado por um relâmpago no momento em que o piloto tentava desviar o avião de uma área de intensos raios. Nada sugere, acrescentou, que o avião tenha sido realmente atacado. O avião Transall aterrissou sem inconvenientes na capital usbeque de Tashkent.