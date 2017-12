Tempestade Bopha deixa 3 mil desabrigados nas Filipinas Pelo menos 3 mil pessoas ficaram desabrigadas depois de a tempestade tropical Bopha destruir cerca de mil casas de madeira no litoral sul da ilha de Tawi-Tawi, na região de Mindanao, no sul das Filipinas. As autoridades locais disseram nesta quinta-feira que há um grande número de desaparecidos. "Ainda não podemos determinar quantos são os desaparecidos. Muitos foram dados como mortos, mas nós ainda temos esperanças", disse o prefeito de Bonggao, Albert Que. Ele explicou que as casas destruídas eram, em sua maioria, palafitas de madeira erguidas nas praias, habitadas por membros da tribo badjao, também conhecidos como "ciganos do mar".