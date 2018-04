Tempestade Chantal segue em direção às Antilhas Menores

Um alerta de tempestade tropical emitido para Porto Rico, Barbados, Dominica, Santa Lucia, Martinica e Guadalupe foi estendido no último boletim ao Haiti.

Os ventos máximos sustentados da tempestade tropical são de 85 quilômetros por hora, mas devem ganhar mais força nos próximos dois dias, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Segundo o mais recente boletim, o olho da tempestade Chantal estava a 380 quilômetros lés-sudeste de Barbados e se movia para oés-noroeste a 43 quilômetros por hora.

De acordo com as previsões de meteorologistas norte-americanos, é provável que a tempestade Chantal esteja perto da força de furacão na quarta-feira, quando se aproximará da Ilha Hispaniola, compartilhada por Haiti e República Dominicana.

Já no Pacífico, a tempestade Erick perdeu força e transformou-se em depressão tropical ao passar perto do sul da Península de Baja Califórnia, no México. A expectativa é de que o sistema se afaste da costa e não chegue ao continente americano. Fonte: Associated Press.