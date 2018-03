Tempestade cobre nordeste dos EUA com neve Uma forte tempestade de neve atinge o nordeste dos Estados Unidos neste sábado trazendo rajadas de ventos com força de furacão e queda de mais de 60 centímetros de neve em algumas áreas. Ao menos seis pessoas já morreram em acidentes relacionados com a neve. A chegada da tormenta obrigou o fechamento de escolas, o corte do fornecimento de energia elétrica em muitas regiões, o fechamento de aeroportos, com cancelamento de milhares de voos, e a interrupção do serviço de trens em algumas cidades.