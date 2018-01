Tempestade de areia atinge a China Uma tempestade de areia assola desde sábado a Mongólia e cerca de 300 municípios e distritos no Norte da China. Segundo os meteorologistas, sua trajetória atinge uma área de dois milhões de quilômetros quadrados e cerca de 70 milhões de pessoas. Os bizarros efeitos desta tempestade inviabilizaram grande parte dos trabalhos de resgate na área de Xilingol - na Região Autônoma da Mongólia -, vítima de um terremoto de 5,9 graus na escala Richter na última quinta-feira. "Mais de 10 mil vítimas do terremoto tiveram de aguardar a melhora do tempo para serem atendidas pelas equipes de socorro", noticiou ontem a Agência Oficial Xinhua. A tormenta de areia também atingiu Pequim e causou sérios transtornos à população. Enquanto a poluição do ar atingia níveis intoleráveis e a visibilidade em algumas áreas desta Capital caia para menos de cem metros, as pessoas que se arriscaram a enfrentar as ruas ocultaram parte dos seus rostos com máscaras, blusões ou véus. Impressões à parte, no entanto, parece que nem todos pensam assim. "Os camponeses vêem nisto um bom sinal. Para eles, a tempestade de areia fertiliza as terras". As tempestades de areia costumam abranger extensas áreas asiáticas durante a primavera. Elas se formam a partir da ação dos fortes ventos siberianos sobre os desertos localizados na República da Mongólia e no território chinês, especialmente na Região Autônoma da Mongólia, no Centro e no Oeste do país. Nas últimas décadas, com o avanço do processo de desertificação nestas regiões, a rota destas violentas tormentas passou a varrer a Península Coreana, o Japão e o Noroeste do Pacífico. Segundo o governo chinês, os desertos cobrem um terço do território do país (9.600.000 km2). Anualmente, os chineses também vêem devastados pela erosão mais de três mil quilômetros de terras agriculturáveis, a um custo estimado de 6,5 bilhões de dólares aos cofres nacionais. Com isso, milhares de camponeses acabam removidos de seus locais de origem para projetos ambientais experimentais ou simplesmente permanecem na faixa da pobreza a espera de um milagre. Investimentos De olho nas Olimpíadas de Pequim de 2008 - quando pretendem apresentar ao mundo uma cidade que promova "As Melhores e Mais Verdes Olimpíadas da História" -, e nas conseqüências da degradação ambiental, o governo central chinês tem utilizado o problema da desertificação no país como um dos grandes motes para atrair novos investimentos estrangeiros. Há alguns anos, a Coca-Cola dividiu com o governo holandês o patrocínio de um projeto de reflorestamento que envolveu o plantio de 20 mil árvores em Longbaoshan, na província do Hebei. Os japoneses, uma das vítimas das tempestades de areia, decidiram investir 796 milhões de yenes para deter o processo de desertificação provocado pelo deserto de Mu Us no vale do rio Amarelo, na Região Autônoma Hui em Ningxia, favorecendo cerca de 400 mil chineses. Pequim também alega realizar grandes investimentos na área. Segundo o governo, o país investiu cerca de 10 bilhões de yuans no reflorestamento de 820 mil hectares de terra ao redor de Taklimakan, o segundo deserto do mundo, na Região Autônoma Uigur, no Noroeste do país. A formação de faixas florestais também estaria se intensificando na Região Autônoma da Mongólia, cujas áreas desertificadas ocupam 60% de seu território de 1.180.000 de km2 e nas províncias de Shanxi e Shaanxi. A tempestade, no entanto, não jogou areia na festa promovida por dois respeitados e veteranos ambientalistas da ONU e da Rio 92 - o chinês Qu Geping e o canadense Maurice Strong. Eles lançaram no último sábado, na capital, a campanha "Uma Grande Muralha Verde na China" que, entre outras coisas, se propõe a alavancar definitivamente os movimentos ecológicos entre os chineses.