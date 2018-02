Tempestade de granizo deixa 16 mortos na China Uma tempestade de granizo matou pelo menos 16 pessoas e feriu cerca de 200 na província de Henan na região central da China. De acordo com autoridades, vários edifícios desmoronaram com a força do vento. "O granizo era imenso. A tormenta durou cerca de 25 minutos", disse um funcionário do Centro para Inundações de Zhengzhou, a capital de Henan, que se identificou apenas pelo sobrenome de Fan. Segundo o jornal Juventude de Pequim, além dos edifícios, ficaram danificados também um posto de gasolina, uma fábrica de alimentos e um depósito. O tráfego em Zhengzhou foi interrompido as ruas ficaram cobertas com troncos de árvores e os serviços de eletricidade, telecomunicações e de água potável foram cortados.