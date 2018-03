Tempestade de inverno açoita planícies dos EUA

A tempestade levou ao fechamento de estradas no extremo oeste de Oklahoma enquanto trabalhadores jogavam novamente sal e areia sobre a neve apenas alguns dias depois de uma nevasca sem precedentes ter atingido a mesma região.

Cientistas do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA emitiram alertas e advertências para ventanias que se estenderiam pela tarde de hoje, enquanto a tormenta se desloca pelo Texas em direção aos Estados norte-americanos de Oklahoma, Kansas e Missouri. Os meteorologistas também advertiram para a possibilidade de tornados mais ao sul.

A previsão do Serviço Nacional de Meteorologia para a cidade texana de Amarillo é de 45,72 centímetros de neve e de rajadas de vento superiores a 100 quilômetros por hora. As informações são da Associated Press.