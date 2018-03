Tempestade de neve deixa milhares sem energia nos EUA

Uma tempestade de neve deixou meio milhão de pessoas sem energia no nordeste dos Estados Unidos e leste do Canadá.

Ventos fortes esvaziaram o centro de Boston e o governador de Massachusetts, Deval Patrick, proibiu o tráfego não essencial de veículos.

Milhões de pessoas no Estado da Nova Inglaterra foram alertadas para permanecer dentro de casa. Os aeroportos da região estão fechados.

Diversas áreas do país estão sob 60 centímetros de neve e espera-se mais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Alertas de nevasca também estão em vigor na maior parte da costa do nordeste americano,a partir de Newark, Nova Jersey e do sul do Maine.

Meteorologistas dizem que a tempestade, que começou na sexta-feira, pode deixar até um metro de neve em alguns locais.

Estoque de comida

A população foi aconselhada a estocar comida e outros suprimentos, já que a nevasca afetará 25 milhões de pessoas na região.

Em Massachusetts, Rhode Island e Connecticut, mais de 600 mil casas e escritórios estão sem energia elétrica.

"Essa é uma tempestade de proporções grandes. Fiquem fora das estradas. Fiquem em casa", disse o prefeito de Boston, Thomas Menino.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, a neve estava tão alta que alguns moradores tiveram as portas de suas casas bloqueadas no sábado pela manhã. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.