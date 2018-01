Tempestade de neve deixa pelo menos 13 mortos nos EUA Pelo menos 13 pessoas morreram nas últimas 48 horas por causa das tempestades de neve que atingiram as zonas centrais e sul dos Estados Unidos, principalmente em Oklahoma. O inesperado Natal branco, que atingiu desde o Missouri até o Texas, congestionou rodovias e provocou o fechamento de aeroportos. A maioria das mortes ocorreu em acidentes de trânsito ocasionados pelas perigosas capas de gelo que se formam nas pistas das estradas. Na véspera de Natal, muitas pessoas ainda se deslocavam para passar as festas com as suas famílias. Oklahoma, onde esse tipo de tempestade não acontecia há 25 anos, foi coberto por até 30 centímetros de neve. Missouri foi atingido mais duramente pela tempestade de neve na segunda-feira, com seis pessoas mortas em quatro acidentes nas estradas. A tempestade também foi responsável por três mortes em Oklahoma, três no Kansas e uma no Novo México. Meteorologistas prevêem que a tempestade vai se deslocar para o norte nesta quarta-feira. O Serviço Nacional de Meteorologia avisa que a cidade de Nova York deve ser coberta por uma camada de neve de até 27 centímetros.