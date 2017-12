Tempestade deixa 21 mortos em Taiwan A tempestade tropical Nari chegou hoje ao norte de Taiwan, desencadeando deslizamentos de terra e enchentes que provocaram a morte de 21 pessoas e deixaram mais de 820 mil residências sem luz. Pelo menos nove pessoas, incluindo dois bombeiros, estão desaparecidas e outras 68 estão feridas por causa das enchentes causadas pela tempestade tropical, que segundo os meteorologistas foi a pior dos últimos 10 anos. Reportagens de televisão mostraram rios de água lamacento descendo das encostas de montanhas em direção à cidade portuária de Keelung, cobrindo as ruas da cidade com uma grossa camada de lama. A lama também cobriu carros nas ruas de Taipé. Em algumas casas da capital taiuanesa, as águas invadiram os andares térreos e muitas das ruas estavam intransitáveis. No começo desta segunda-feira, o tufão Nari perdeu força, sendo rebaixado como uma tempestade tropical. A tempestade ainda representa uma grave ameaça, pois pode permanecer por mais algumas horas em Taiwan, provocando deslizamentos de terrras e enchentes em outras regiões da ilha.