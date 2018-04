Tempestade deixa cinco mortos na Indonésia

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 500 famílias foram desalojadas por causa de um forte temporal e ondas gigantes que castigam há quatro dias o sudeste da Indonésia, informou, neste domingo, a agência oficial "Antara". Ondas de até três metros de altura foram registradas em todos os distritos da província de Nusa Tenggara Oriental, quase 1.500 quilômetros ao sudeste da capital. Um porta-voz dos serviços de emergência explicou que os fortes impedem a chegada de ajuda de emergência aos evacuados, que esperam nos refúgios no interior das ilhas. As autoridades afirmam ter arroz suficiente para uma semana, mas cada vez lhes esta menos combustível para eletricidade, e os meteorologistas atribuíram o fenômeno a um sistema de baixa pressão vindo do norte da Austrália.