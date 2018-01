Tempestade deixa dois mortos e 300 desabrigados no sul do México

CIDADE DO MÉXICO - Pelo menos duas pessoas morreram e outras 300 ficaram desabrigadas após as chuvas causadas pela tempestade tropical "Beatriz" nas últimas horas no estado de Oaxaca, no sul do México, informou na sexta-feira, 2, a Coordenação Estatal de Proteção Civil (CEPV).

Uma mulher de 25 anos morreu no desabamento de uma casa no município de San Carlos Yautepec, e um menino de 10 anos em Miahuatlán, segundo a instituição.

As autoridades da Proteção Civil de Oaxaca disseram ainda que receberam denúncias informando do desaparecimento de pelo menos outras duas pessoas durante as chuvas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pelo menos 300 desabrigados buscaram refúgio em albergues instalados em vários municípios de Oaxaca, região atingida nas últimas 24 horas pelas chuvas ocasionadas pela tempestade, que tocou terra a terra na noite de quinta-feira.

Em algumas regiões da província de Oaxaca como Veracruz, Chiapas e Tabasco, houve chuvas torrenciais de mais de 250 milímetros. / EFE