Tempestade deixa sete mortos em Berlim Tempestades atingiram o nordeste da Alemanha com ventos de mais de 150 quilômetros por hora, deixaram sete pessoas mortas e obrigaram o piloto de um avião suíço de passageiros a fazer um pouso de emergência, informaram autoridades locais. O chefe do Corpo de Bombeiros de Berlim, Albrecht Broemme, disse que os temporais da noite de ontem foram os piores dos últimos 20 anos. Apenas em Berlim, mais de mil árvores caíram durante a breve e arrasadora passagem da tempestade. Dois garotos - um de 12 anos e outro de 15 - morreram quando uma árvore caiu sobre a barraca deles em uma ilha no lago berlinense de Wannsee. Outro jovem morreu no Estado vizinho de Brandemburgo, ao ser atingido por uma telha que se desprendeu do alto de uma casa. A tempestade deixou outros quatro adultos mortos em quedas de árvore e deslizamentos. Um avião suíço com 20 pessoas a bordo proveniente da Basiléia seguia em direção a Hamburgo quando o piloto foi obrigado, ontem à noite, a fazer um pouso emergencial em uma base militar a 60 quilômetros de Berlim. O aeroporto de Hamburgo estava fechado, mesma situação dos outros três aeroportos alternativos - Berlim, Hanover e Bremen -, informou a companhia. Não houve feridos entre os 16 passageiros e quatro tripulantes da aeronave.