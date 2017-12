Tempestade Herwart mata ao menos sete pessoas na Europa

BERLIM - Ao menos sete pessoas morreram no domingo 29 na Europa central na passagem da tempestade Herwart. O fenômeno provocou cortes de energia elétrica e afetou o tráfego ferroviário e rodoviário.

Três pessoas morreram na Alemanha, duas na República Checa e outras duas na Polônia. Na Alemanha, um homem de 56 anos e uma mulher de 48 morreram no naufrágio de uma embarcação no Mar Báltico, enquanto outra mulher permanece desaparecida. Um homem de 63 anos morreu afogado em um acampamento na Baía de Jade, norte do país.

A tempestade Herwart deixou dois mortos na República Checa, sendo uma mulher em Trebic e um homem em Jicin, vítimas das quedas de árvores.

Na Polônia, um homem morreu quando o carro que dirigia bateu em uma árvore que caiu em uma estrada nas proximidades de Szczecin. Outro motorista morreu quando uma árvore caiu em seu veículo na região de Opole. / AFP

