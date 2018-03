Tempestade Dolly faz Texas mobilizar Guarda Nacional O Estado do Texas mobilizou hoje tropas da Guarda Nacional americana em razão da aproximação da tempestade tropical Dolly, que ganha força. Moradores ao longo da costa do Golfo do México, perto da fronteira mexicana, começaram a comprar lanternas e gasolina, à medida que Dolly se aproximava. Alertas de furacão foram emitidos para algumas faixas das costas texana e mexicana, o significa que condições provocadas por um furacão são esperadas para essas áreas. A previsão do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, em Miami, é que os ventos da tempestade Dolly atinjam velocidade de 120 quilômetros por hora antes que o fenômeno atinja terra firme. Dolly deverá chegar ao território americano como um furacão de categoria 1 e provocar chuvas e tempestades que poderão causar inundações. O governador do Texas, Richard Perry, colocou em alerta 1.200 voluntários da Guarda Nacional e outras equipes de emergência.